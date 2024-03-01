Взаимосвязь культуры и индустрии. В Омске презентовали промышленный туристический маршрут
На площадке областного Конгресс-холла прошла презентация нового туристического проекта, который проведёт экскурсантов по тем местам, где "ковалась" история нашей страны.
В Омске прошла презентация промышленного туристического маршрута по городу и передовым предприятиям. Маршрут "Промышленность Сибири - величие России" раскрывает пять исторических этапов развития Омска: основание крепости, расцвет купечества, дореволюционная промышленность, Великая Отечественная война и современные инновации. Путешественник узнает, почему омские предприятия всегда были лидерами в промышленном производстве и внесли значительный вклад в развитие нашей страны.
Проект разработан с учётом безопасности, информативности и зрелищности. Он состоит из нескольких этапов и направлен на демонстрацию связи между историей и современностью, культурными и индустриальными традициями.
Путь экскурсантов будет начинаться в Омской крепости, затем они отправятся на Любинский проспект, где когда-то были торговые ряды. Потом участники тура направятся на Соборную площадь, следом на завод "Высокие технологии", занимающийся выпуском топливорегулирующей аппаратуры, и НПО "Мир", где производят электроприборы для различных вычислений. Предпоследней остановкой в этом путешествии станет завод П. И. Баранова - одного из крупнейших поставщиков авиационных двигателей, а завершится маршрут на Омском заводе полипропилена.
Пока неизвестно, когда первые туристические группы отправятся в путешествие по промышленным предприятиям. Но вы можете попробовать вдохновиться другими интересными локациями Омской области. Стать солдатом Ширванского полка и попробовать на вкус свежий калач можно в Калачинском районе. Прогуляться с фонарём по старинным улочкам и принять участие в настоящих раскопках можно в Тарском районе, а в Любинском районе можно увидеть своими глазами, как создаётся вкусный молочный десерт, и посетить музей сказки.