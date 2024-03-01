В Омске презентовали промышленный туристический маршрут

На площадке областного Конгресс-холла прошла презентация нового туристического проекта, который проведёт экскурсантов по тем местам, где "ковалась" история нашей страны.

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В Омске прошла презентация промышленного туристического маршрута по городу и передовым предприятиям. Маршрут "Промышленность Сибири - величие России" раскрывает пять исторических этапов развития Омска: основание крепости, расцвет купечества, дореволюционная промышленность, Великая Отечественная война и современные инновации. Путешественник узнает, почему омские предприятия всегда были лидерами в промышленном производстве и внесли значительный вклад в развитие нашей страны.

Проект разработан с учётом безопасности, информативности и зрелищности. Он состоит из нескольких этапов и направлен на демонстрацию связи между историей и современностью, культурными и индустриальными традициями.

Путь экскурсантов будет начинаться в Омской крепости, затем они отправятся на Любинский проспект, где когда-то были торговые ряды. Потом участники тура направятся на Соборную площадь, следом на завод "Высокие технологии", занимающийся выпуском топливорегулирующей аппаратуры, и НПО "Мир", где производят электроприборы для различных вычислений. Предпоследней остановкой в этом путешествии станет завод П. И. Баранова - одного из крупнейших поставщиков авиационных двигателей, а завершится маршрут на Омском заводе полипропилена.