Замглавы Минэкономразвития: инвестиции в российский туризм достигли рекордного уровня

О том, какие регионы России врываются в лидеры спроса среди туристов, когда в российских отелях появятся невозвратные тарифы, с какими странами РФ прорабатывает полную отмену турвиз и насколько в 2024 году вырастет турпоток из Китая, в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

— Как вы оцениваете итоги 2023 года для туристической отрасли?

— Наверное, мало будет сказать, что прошлый год был удачным для внутреннего туризма. Он был очень удачным, и цифры это показывают. У нас рост туристического потока, по оперативным данным Росстата, за прошлый год порядка 20%. Мы превысили уже доковидный уровень. Отрасль полностью восстановилась. Растут доходы бизнеса и регионов, растут инвестиции.

Это очень важно, что не только мы и не только туристы поверили, но и бизнес поверил в российский туризм. У нас тоже предварительные данные, но я все равно их озвучу: порядка 43% за девять месяцев прошлого года составил рост инвестиций в туризм. Мы приближаемся к цифре более 600 млрд рублей, по самым скромным оценкам, по итогам 2023 года. Это беспрецедентная цифра, таких инвестиций в туризм не было никогда. Поэтому мы благодарны и бизнесу, и, конечно же, нашим гражданам и гостям страны, которые выбирают Россию для отдыха. Мы научились — и это хорошая тенденция — конкурировать со всем миром, потому что растет качество услуг, уровень сервиса, безопасность. Мы научились строить курорты мирового уровня — горнолыжные, пляжные.

Год действительно был удачный. Мы видим, что, например, доля поездок на Дальний Восток выросла в целом в поездках по стране. У нас сильно растет турпоток на северо-запад. Например, Санкт-Петербург вырос более чем на 30%. Ленинградская область — более чем в два раза. Калининград растет, Карелия, Байкал, поэтому очень позитивный год. Надеемся на то, что такая тенденция продолжится.

Говоря об оценках 2024 года, очень важно сохранить то, что мы уже накопили: тот накопленный спрос наших граждан на отдых в стране. Чтобы он не замещался на отдых на курортах других стран. Тенденцию, которая есть по росту, мы поддерживаем строительством номеров, открытием новых курортов, инвестициями в сервис, кадры. Потому что взрывной рост туризма, который мы видели, упирается в дефицит предложения.

— Вы упомянули о дефиците предложения. Насколько за прошлый год увеличился номерной фонд?

— Порядка 12 тыс. новых номеров за девять месяцев было бизнесом открыто и доступно для туристов. Что важно — у нас нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" очень молодой, только в 2021 году мы его запустили по поручению президента. Результаты нацпроект начинает давать только сейчас, спустя три года. Потому что все программы, особенно по строительству гостиниц, занимают несколько лет.

Чтобы удовлетворить спрос, мы запустили программу строительства модульных гостиниц. Это быстровозводимые некапитальные строения, очень большой спрос сейчас на них. Все уже говорят о глэмпингах, где красивые виды, их можно строить практически в любых местах, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий. Только по этой программе к концу 2024 года мы введем порядка 14 тыс. номеров. Также ожидаем ввод новых номеров по программе строительства крупных гостиниц, в рамках национального проекта по туризму, куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По ней мы предоставляем бизнесу льготные кредиты.

Представляете, какой разрыв между потенциальным спросом и тем, что мы готовы предложением удовлетворить? Поэтому надо наращивать номерной фонд, создавать точки притяжения. Мы весь этот потенциал реализуем.

— За счет чего будете наращиваться предложение?

— Исторически бизнес без мер поддержки порядка 11–12 тыс. номеров в год (при растущем спросе) строит сам. Поэтому я думаю, что где-то 40% в самых привлекательных местах, где высокая доходность, бизнес в состоянии построить сам. На остальное нужны дополнительные меры государственной поддержки. Поэтому мы расширили в этом году программу льготного финансирования строительства гостиниц. У нас было отобрано 20 тыс. номеров. Мы расширили эту программу до 48 тыс. номеров. 20 февраля закончился отбор по этой программе. Соответственно, еще 28 тыс. номеров у нас в стройке появится. Плюс модульные гостиницы, о которых я сказал. В конечном итоге мы должны этот сегмент, который требует больших капиталовложений, где сроки окупаемости достаточно длинные, поддержать, чтобы удовлетворить спрос. Будем поддерживать этими двумя основными программами. Плюс есть меры поддержки в рамках национального проекта МСП, также инициированного президентом: там и льготные кредиты, и зонтичные поручительства бизнесу, у кого не хватает залогового обеспечения, и многое другое.

— География внутреннего туризма очень широка, а какие направления пользуются наибольшим спросом?

— У нас есть традиционные регионы-лидеры — Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Но есть и регионы-лидеры по росту, то есть те, у которых максимальные показатели прироста туристического потока. Это Дальний Восток, это в целом Северный Кавказ, в частности Дагестан. Поездки на Северный Кавказ в полтора раза выросли только за прошлый год. Северо-запад — там на самом деле очень красиво: в Карелии, Ленинградской области. Там "Серебряное ожерелье России" создает туристический проект, большой маршрут между регионами северо-запада. Это еще одна точка роста.

Дальний Восток. Безусловно, там есть вопросы [по] транспортной доступности, прежде всего. И хорошо, что мы продолжаем субсидирование билетов на Дальний Восток, "Аэрофлот" предлагает плоский тариф. Это существенный фактор доступности Дальнего Востока для всех россиян. Видим интерес к Байкалу. Там нам нужно постепенно перестраивать культуру отдыха, потому что очень много дикого туризма. А почему его много? Потому что инфраструктуры нет. Цивилизованных условий просто очень мало, надо благоустраивать пляжи, делать стоянки для кемпингов, открывать больше номеров, выводить в легальное поле гостевые дома.

И я не могу не сказать об Алтае, он растет тоже удивительными темпами. Там открыли курорт "Манжерок", который заполнился сразу на несколько месяцев вперед.

Продолжается развитие других точек притяжения — на Телецком озере, "Бирюзовая Катунь" и так далее. В какой регион ни посмотри, везде есть что посмотреть, куда съездить. Тюмень, Тула, Нижний Новгород. Я сам бывал в этих городах недавно, в конце прошлого года, на машине проехал. И, кстати, все регионы представлены на выставке-форуме "Россия", у нас работает специальный павильон "Почувствуй Россию" — там за день можно посмотреть всю страну. Приглашаю!

— В конце 2023 года Минэкономразвития разработало дорожную карту развития туристической отрасли. В ней зафиксирован ряд инициатив. Одна из них — это введение невозвратных тарифов в отелях. Когда они будут внедрены?

— Вопрос невозвратных тарифов сложный. Многие говорят, что клиент не сможет отказаться. Деньги заплатил, а потом обстоятельства изменились, он не смог поехать, и деньги пропали. Нет, это не так. Всегда будет право выбора после того, как эти тарифы появятся. Если клиент не уверен в том, что его поездка состоится по каким-либо условиям, то всегда можно будет отказаться. Но невозвратный тариф — это когда вы полностью уверены в том, что ваша поездка состоится, готовы заранее ее запланировать, но при этом заплатите меньше. Невозвратные тарифы априори будут стоить дешевле, так как они снижают риски гостиничного бизнеса, того, что будет пустовать тот или иной номер. Это популярно у молодежи, например, или у тех, кто ходит в отпуск четко по расписанию, планируя его на год вперед.

И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой — снизим риски бизнеса, в целом повысив совокупную рентабельность как для туриста, так и для отрасли всего процесса бронирования гостиниц.

— В рамках Дня туризма на выставке "Россия" обсуждалась стратегия продвижения российского туристического бренда за рубежом. Какие приоритетные направления она содержит?

— Мы с лета прошлого года, после того как председателю правительства доложили о планах по продвижению, начали разрабатывать эту стратегию. На сегодня она почти готова. Мы определили перечень из 17 приоритетных стран — это Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, арабский и исламский мир. На первом этапе будут мероприятия, которые позволят рассказать, что есть в России, презентовать свой бренд, рассказать о городах, точках притяжения, потому что о нас пока очень мало знают.

Как показывает практика, туристы, которые приезжают и узнают что-то о России, в следующий раз приезжают уже с друзьями. Интересный факт: после чемпионата мира 2018 года мы думали, что на ЧМ будет пик посещения [страны] иностранными туристами. Оказалось, что это неправда, потому что в 2019 году иностранных туристов приехало больше. Мы связываем это с тем, что люди, вернувшись из России, рассказали своим друзьям, как хорошо в России проводить время, отдыхать. COVID-19 фактически обнулил въездной туристический поток. Сейчас мы восстанавливаемся.

Наша стратегия многоуровневая. Мы хотим работать как с бизнесом, чтобы туроператоры продавали туры в Россию на территории своих стран, так и с общим впечатлением о стране. Мы договорились с нашими крупнейшими регионами — Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, что мы сообща будем продвигать бренд на всех туристических выставках. Из основных это Индия, Китай, ОАЭ. Мы уже в этом году представим туристический бренд России на обозрение широкой публики. Ближайшее мероприятие в Индии — туристическая выставка. В Китае есть несколько крупных туристических мероприятий, в ОАЭ. Постараемся все регионы под единым зонтичным брендом продемонстрировать.

Конечно, нужно работать с современными технологиями продвижения — это интернет-площадки. Вместе с Москвой у коллег есть опыт выхода на китайский рынок интернета. Он достаточно обособленный, тем не менее уже пути и каналы есть. Поэтому программа комплексная. Понятно, что она только запускается, но тем не менее уже в этом году ждем определенных эффектов.

— С какими странами прорабатывается возможность отмены туристических виз?

— Мы со многими странами ее прорабатываем. Я бы назвал самые перспективные, с которыми мы наиболее близки к результату. Это страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии: Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Малайзия, Мьянма — наш уже не новый, но большой партнер. Эти пять стран сейчас в приоритете по отмене виз. Вместе с тем у нас же работают безвизовые групповые поездки с Китаем, Ираном.

В этом году хотим запустить то же самое с Индией. В феврале ездили в ручном режиме продвигать соглашение о безвизовых поездках. Там своя специфика ведения международных дел, но тем не менее в этом году рассчитываем на запуск безвиза. Надеемся, что в первом квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время.

— Если говорить о безвизовом туробмене с Китаем, какой турпоток из КНР зафиксирован в прошлом году и какой ожидается в 2024 году?

— В прошлом году здорово сработал безвиз, с 1 августа мы его запустили. За 2023 год 470 тыс. китайских туристов посетили Россию, а до пандемии у нас было 2 млн, то есть еще не догнали. Во-первых, Китай был долгое время закрыт. Во-вторых, они только начинали ездить по чуть-чуть в феврале прошлого года. Мы, конечно, подхватили этот туристический поток, запустили безвиз.