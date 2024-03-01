Отдохнуть на Алтае: как провести незабываемый отпуск с пользой для души и тела

Вы уже выбрали место для весеннего отпуска? Если еще не решили, то непременно стоит рассмотреть Алтай. Ведь это то самое место, где сказка превращается в реальность, а мечты об идеальном отдыхе сбываются.

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Алтай прекрасен в любое время года, но весной, когда природа просыпается и оживает, он становится просто волшебным. Еловые леса, завораживающие своей красотой и величием горы, сверкающие на солнце, освобождающиеся от ледяных оков реки, пьянящий чистотой воздух, мистика и реальность. Все это и многое другое влечет туристов в горный Алтай, в село Чемал. Говорят, что именно там можно активизировать скрытые ресурсы организма, заложить основы долголетия и снять энергетические блоки.

Добраться до Чемала от Горно-Алтайска, Барнаула и Новосибирска, куда летают самолеты из Москвы, можно всего за несколько часов на машине или автобусе. Отметим, что дорога, проходящая по Чуйскому и Чемальскому трактам, отличается не только хорошим качеством покрытия, но прекрасными видами за окном. И вот приключение начинается…

Остановиться в Чемале можно на одном из многочисленных курортов, например, в отеле "Марьин остров". Это первый в республике экологический курорт с 20-летней историей. Благодаря концепции, направленной на увеличение продолжительности жизни, здесь можно восстановить физическое, энергетическое и психоэмоциональное состояние. При этом аутентичная инфраструктура там гармонично соседствует со всеми благами цивилизации, а из панорамных окон открывается роскошный вид на Горный Алтай.

Сюда едут желающие насладиться традиционной алтайской кухней, попариться в бане по-черному или по-белому, ну и, конечно, оздоровиться. Популярны у туристов алтайские панты и коллаген, местные травы и аромамасла. Говорят, такие путешествия благотворно воздействуют на суставы и позвоночник, на мужской и женский организм, детей успокаивают, а пожилым даруют новые силы.

В ресторане отеля "Марьин остров" можно попробовать ароматный авторский чай. Фото: фото из архива экокурорта "Марьин остров"

После завтрака можно пройти спа-процедуры и массаж или же отправиться на одну из многочисленных экскурсий. Красот в округе хоть отбавляй, а климат в Чемальской долине настолько мягкий, что приключение не покажется утомительным. Температура здесь не опускается слишком низко, а благодаря большому количеству солнечных дней радость доставят пешие прогулки.

Например, можно взобраться на гору Верблюд, даже внешне напоминающую двугорбого. С ее макушки видны и окрестные горы Бешпек, Мраморная, Крестовая, и ворота Сартакпая, и резкие изгибы реки Катуни, и водохранилище, и сам поселок Чемал.

Влечет гостей Алтая и мистическое место - долина горных духов, которая считается их обиталищем, а также небольшое горное ущелье, по дну которого протекает ручей Че-Чкыш. В урочище находится водопад и три пещеры, а также горный родник, где можно набрать воды.