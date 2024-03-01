Куда поехать на Байкал на мартовские праздники: топ лучших мест

Через неделю страну ждут длинные длинные выходные в честь праздника 8 Марта. Прогноз погоды позволяет иркутянам и гостям города запланировать поездку на Байкал в разгар зимнего сезона. Куда отправиться в путешествие из столицы Приангарья и где найти лучшие места на знаменитом озере, рассказывает «ФедералПресс».

Листвянка

Поселок является самым популярным местом на Байкале в любое время года. Листвянка располагается всего лишь в часе езды от Иркутска. Добраться до нее можно без проблем как на личном автомобиле, так и на маршрутке.

Кроме того, тут есть вся необходимая инфраструктура, которая скрасит досуг: можно посетить кафе и магазины с сувенирами. И, конечно, увидеть сибирскую жемчужину – Байкал, прогуляться по его льду пешком, а также покататься по замерзшей поверхности самого глубокого озера в мире на катерах-амфибиях и коньках.

Время в пути: 1 час

На чем добраться: личный транспорт или маршрутка

Досуг и достопримечательности: кафе, магазины, канатная дорога, музей, нерпинарий, байкальский рынок, колесо обозрения, прокат коньков, аренда транспорта

Большое Голоустное

Этот поселок расположен сравнительно недалеко от Иркутска, и добраться до него можно как на своей машине, так и на общественном транспорте, который ходит по расписанию.

Поскольку этот населенный пункт находится немного дальше, чем Листвянка, людей здесь обычно поменьше. Это дает туристам возможность побыть наедине с природой – прогуляться по живописной местности и сибирским лесам.

Время в пути: 2 часа

На чем добраться: личный транспорт, маршрутка

Досуг и достопримечательности: кафе, магазины, национальный парк, церковь XIX века, Сухое озеро, реликтовая тополиная роща

Байкальск

Еще одним удивительным местом, расположенным прямо на берегу Байкала, является созвучный по названию город. Сюда отправляются гости со всей Иркутской области и страны не только чтобы полюбоваться уникальной сибирской природой, но и для посещения местного горнолыжного курорта.

С видом на замерзшее озеро можно покататься по трассам, доступным как новичкам, так и опытным спортсменам.

Любители более спокойного отдыха могут посетить кафе и музеи, посмотреть на местные памятники, прогуляться по ровной и чистой поверхности Байкала и отведать вкусной рыбы.

Время в пути: 3 часа

На чем добраться: личный транспорт, маршрутка, электричка

Досуг и достопримечательности: кафе, магазины, горнолыжный комплекс, канатная дорога, памятники, музеи

Хужир

Еще один популярный у туристов поселок на Байкале располагается довольно далеко от Иркутска. Однако отправиться туда непременно стоит, особенно на длинные мартовские выходные.

Хужир находится на острове Ольхон. Летом на него добираются на пароме, однако туристам приходится долго стоять в очереди.

Зимой же до поселка можно добраться прямо по льду, на поверхности которого оборудовали зимник – самый большой в регионе. Этот уголок примечателен уникальной степной природой.

Время в пути: 5 часов

На чем добраться: личный транспорт, маршрутка

Досуг и достопримечательности: кафе, магазины, прокат коньков, скала Шаманка, музей, национальный парк, Сарайский пляж, парк ледяных скульптур

Харанцы

Еще одним местом, которое можно посетить на острове Ольхон, является деревня Харанцы. Ехать до нее примерно 20–30 минут из Хужира.

Если в предыдущем поселке в любое время года много гостей, то Харанцы – более уединенный и даже дикий уголок. Инфраструктура здесь не развита, зато можно насладиться природными пейзажами.

При наличии машины есть возможность посетить сразу несколько мест на острове и добраться даже до отдаленных точек. Если личный транспорт отсутствует, до пункта назначения можно доехать из Хужира на такси.