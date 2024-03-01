Опубликована карта самых необычных музеев Нижнего Новгорода

Составлена карта самых необычных музеев Нижнего Новгорода, посетить которые будет интересно как туристам, так и местным жителям. Схему подготовило ИА «В городе N».

© В городе N

Благодаря карте можно узнать, где в Нижнем Новгороде искать уникальную галерею кукол, знаменитую «Юрковку» с картинами из листьев, которая недавно переехала в новое помещение, «Музей живой бумаги», аналог петербургской «Кунсткамеры» и другие нестандартные экспозиции.