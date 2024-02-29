РЖД прокомментировали запуск авиашаттлов между Москвой и Петербургом

В РЖД спокойно отнеслись к новости о рекордном увеличении количества рейсов из аэропортов Москвы в Пулково предстоящим летом. В компании считают, что даже при запуске авиашаттлов между городами железные дороги своих пассажиров не потеряют.

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В качестве несомненных плюсов поездов в РЖД выделили сразу несколько позиций. Во-первых, туристы выбирают «Сапсаны», потому что составы уходят и прибывают в центр города. Во-вторых, на вокзалах нет таких длинных очередей на досмотрах, как в аэропортах. В третьих, пассажирам не нужно доплачивать за багаж.

Что касается шаттлов, которые собирается запустить «Россия», то рейсы будут выполняться на SSJ 100. А вместимость такого самолета в 5 раз меньше, чем у «Сапсана». Кроме того, РЖД также планирует нарастить объемы перевозки предстоящим летом. В частности, с июня на направлении будут ходить не 13, а 15 пар «Сапсанов». А в дни Петербургского международного экономического форума и праздники поставят сдвоенные и дополнительные составы.

Наконец, в РЖД обратились к статистике. В компании напомнили, что в 2023 году 42% трафика на маршруте Москва – Петербург пришлось именно на поезда.