В Дагестане на побережье Каспия планируют построить 28 гостиниц

Строительство 28 гостиниц, санатория и всероссийского детского центра запланировано на побережья Каспийского моря в Дагестане. Объекты построят в рамках создаваемой в регионе особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер", сообщили в пресс-службе Минтуризма региона.

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Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках проекта "Пять морей" в России будут созданы круглогодичные морские курорты с современными гостиничными комплексами на побережье Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей. Проект позволит увеличить внутренний турпоток на 10 млн человек в год.

"Республикой совместно с Минэкономразвития России и институтом развития "Кавказ.РФ" ведется работа по созданию туристско-рекреационной особой экономической зоны "Каспийский прибрежный кластер" на территории Дербентского района и всероссийского детского центра. По проекту предполагается строительство 28 гостиниц, санатория, культурно-познавательных объектов, марины, а это 14,5 тыс. мест размещения, более 8 тыс. рабочих мест", - цитирует пресс-служба министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмина Мерданова. Министр уточнил, что на сегодняшний день уже согласованы и утверждены проекты планировки и межевания кластера и подписано соглашение об определении границ курорта.

"В рамках проекта "Пять морей" вторым этапом намечено развитие территории Каякентского района", - добавил министр.