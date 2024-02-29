В отелях Санкт-Петербурга цены на размещение к 8 Марта выросли на 10–25%

Редакция TourDom.ru продолжила обзор цен на размещение в отелях на 8 Марта в популярных у туристов местах. В отличие от Подмосковья свободных мест в отелях Санкт-Петербурга на трехдневные выходные много – лишь в некоторых все предложения уже закончились. При этом цены по сравнению с обычными днями несильно высокие. Очевидно, что причина сезонная – март в Санкт-Петербурге считается низким сезоном. Кроме того, выбор отелей в большом городе очень широкий. Ниже – обзор предложений.

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В Lotte Hotel St. Petersburg 5* можно забронировать практически любой тип номера. От Superior King или Twin (31 900 руб. за ночь) до представительского люкса (88 600 руб. за ночь).

В Four Seasons Lion Palace 5* номер категории премиум обойдется в 35 тыс. за ночь, Four Seasons – в 46 400 руб., люкс – от 68 тыс. и выше. К слову, в обычные дни номера дешевле примерно на 7–9 тыс. В «Гранд-Отеле Европа» 5* предлагают 16 тыс. за ночь в премиуме, 53 тыс. – в люксе. Демократичнее выглядят предложения в «Гамме» 5* – двухместный стандарт обойдется в 11 600 руб. за ночь, люкс разных категорий – от 34 тыс. (в обычные дни цены на 10% ниже).

В некоторых пятизвездочных отелях выбор поменьше. В «Гранд-Отеле Эмеральд» 5* остались стандарты (24 тыс. за ночь), улучшенные номера (26 тыс.), семейные (35 тыс.) и полулюксы (31 тыс.). В Helvetia 5* предлагают улучшенные номера за 25 200 руб. и еще два более дорогих типа размещения. А в «Талион Империале» 5* доступны улучшенные номера – 20–22 тыс. за ночь, полулюксы и люксы, а также семейный за 75 тыс. (в обычные дни цены на эти номера ниже на 4–6 тыс).

В «Гранд-Отеле Мойка 22» 5* одна ночь в Superior будет стоить 14 500 руб., в делюксе – 16 500 руб., в люксе (в зависимости от категории) – от 20 500 до 67 500 руб. При этом в обычные дни вариантов для бронирования еще больше, а цены ниже на 25%. В Solo Sokos Hotel Palace Bridge 5* стандартный номер обойдется в 15 100 руб. за ночь, улучшенный – в 17 500 руб., полулюкс – в 25 тыс., а люкс – в 37 тыс. (в обычные дни цены ниже на 5–6 тыс.).

Что касается отелей с четырьмя звездами, то здесь тоже хватает разнообразных предложений. Например, в «Амбассадоре» 4* ночь в стандарте обойдётся в 5355 руб., в улучшенном номере – в 6705 руб., в полулюксе – в 9405 руб., в люксе – в 11 205 руб. В «Лахта-Плазе» 4* студио стоит 9 тыс. за ночь, двухкомнатный люкс – 13,5 тыс. Есть также семейные и представительские номера.

В Parklane Resort & Spa 4* остались стандарты по 10,5 тыс. за ночь, люксы по 25,5 тыс. и представительский люкс за 27 900 руб. А в Cosmos Saint Petersburg Pulkovskaya Hotel 4* стандарт с завтраком обойдется в 7100–7600 руб.за ночь, улучшенный номер – 8100–8600 руб., люкс – 14 500 руб.

Есть отели, которые установили минимальный срок бронирования на праздничный период, – например, в «Новом Петергофе» 4* это две ночи. Стандарт в таком случае будет стоить 20 200 руб., стандарт плюс – 22 200 руб., а улучшенный номер – 26 200 руб. (в обычные дни на 3–5 тыс. дешевле). А в бутик-отеле «Россия» в принципе действует минимальный срок бронирования в три ночи. Здесь можно забронировать только стандарт (31 200 руб. за три ночи) или делюкс с видом во внутренний дворик (41 700 руб.).

Скидки на бронирование на время праздников обнаружились в «Эрмитаже» 5* – 25% с 6 по 11 марта. С учетом этой скидки отдых на одну ночь в премиуме будет стоить 10 500 руб., в superior – 12 тыс., в делюксе – 13 500 руб., в полулюксе – 15 тыс., в люксе – 18 тыс., в люксе «Эрмитаж» – 31 500, а в императорском люксе – 39 тыс.

Недоступны же бронирования на праздники в таких отелях, как SO/St. Peterburg 5*, «Питерлэнд» 4* и Kravt Nevsky Hotel & Spa 4*.