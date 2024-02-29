Новые морские курорты РФ смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно

"Пять морей" - масштабный долгосрочный инвестиционный проект, в рамках которого до 2030 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. <…> Проект предполагает строительство отелей на порядка 74 тыс. номеров, создание более 100 тыс. рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 9 млн туристов ежегодно", - говорится в сообщении.