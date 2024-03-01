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В Приморье зовут мужчин и семейные пары на необитаемые острова

Национальный парк «Земля леопарда» объявил о наборе волонтеров.

В Приморье зовут мужчин и семейные пары на необитаемые острова
© РИА Новости

С 20 марта до 20 апреля требуются волонтеры на острова и кордоны Дальневосточного морского заповедника — мужчины или семейные пары. Им нужно будет выполнять мониторинг соблюдения режима и обход территории.

«Проживание в полевых условиях: без удобств, с печным отоплением, самостоятельное приготовление пищи. Предоставляются трансфер, бесплатные экскурсии, сувениры», — говорится в сообщении.

Кандидатам нужно обладать физической выносливостью, а также неприхотливостью в быту. Также желательна прививка от клещевого энцефалита.

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