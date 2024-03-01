В Приморье зовут мужчин и семейные пары на необитаемые острова
Национальный парк «Земля леопарда» объявил о наборе волонтеров.
С 20 марта до 20 апреля требуются волонтеры на острова и кордоны Дальневосточного морского заповедника — мужчины или семейные пары. Им нужно будет выполнять мониторинг соблюдения режима и обход территории.
«Проживание в полевых условиях: без удобств, с печным отоплением, самостоятельное приготовление пищи. Предоставляются трансфер, бесплатные экскурсии, сувениры», — говорится в сообщении.
Кандидатам нужно обладать физической выносливостью, а также неприхотливостью в быту. Также желательна прививка от клещевого энцефалита.