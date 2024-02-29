Путин заявил, что турпоток по России должен достичь 140 млн человек к 2030 году

"В целом по стране с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться - до 140 млн человек в год", - сказал глава государства.