Путин заявил, что турпоток по России должен достичь 140 млн человек к 2030 году
Турпоток по России к 2030 году должен удвоиться и составить 140 млн человек. Этого возможно достичь благодаря развитию таких точек притяжения, как Алтай, Камчатка, Русский Север, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"В целом по стране с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться - до 140 млн человек в год", - сказал глава государства.