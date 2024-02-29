Люлин о словах президента: «Нижегородская область активно развивает экотуризм – создается нацпарк»
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя слова президента Путина о планах по созданию во всех национальных парках России инфраструктуру для экологического туризма, отметил, что регион активно работает в этом направлении развития. В частности, принят региональный закон, поддерживающий экологически ориентированный турбизнес.
«В области ведется работа по созданию нацпарка «Нижегородское Поволжье». Его площадь составит порядка 80 тысяч гектаров, а сам он будет состоять из пяти отдельных кластеров, расположенных на территориях Шарангского, Воскресенского, Воротынского, Лысковского, Кстовского и Сосновского районов, а также на территориях Борского, Арзамасского и Перевозского городских округов», – пояснил спикер регионального парламента.
Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию сказал, что к 2030 году во всех национальных парках страны необходимо создать инфраструктуру экологического туризма, в том числе экотропы и пешие туристические маршруты, маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры.
Ранее сообщалось, что первая экотропа появилась в Нижнем Новгороде. Она создана в Бурнаковской низине. По словам мэра Юрия Шалабаева, жители положительно оценили новый объект.