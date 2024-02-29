Люлин о словах президента: «Нижегородская область активно развивает экотуризм – создается нацпарк»

«В области ведется работа по созданию нацпарка «Нижегородское Поволжье». Его площадь составит порядка 80 тысяч гектаров, а сам он будет состоять из пяти отдельных кластеров, расположенных на территориях Шарангского, Воскресенского, Воротынского, Лысковского, Кстовского и Сосновского районов, а также на территориях Борского, Арзамасского и Перевозского городских округов», – пояснил спикер регионального парламента.