Роспотребнадзор о вспышке инфекции на Домбае: «Эпидемии нет»

Туристы и эксперты обсуждают вспышку ротавируса на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии. Проблема – есть, эпидемии – нет.

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«На прошлой неделе коллега отдыхала в Архызе, из 10 человек четверо подхватили ротавирус», «один год были на Домбае, второй – на Архызе, оба раза вернулись с ротавирусом», «группа 30–40 человек, болеют 80–85%», – новость о том, что на курортах Домбая, Архыза и Теберды инфекция, вызвала в телеграм-канале «Крыша ТурДома» множество комментариев.

По данным MASH, очаг заболевания находится в Домбае – массовые обращения к врачам там начались еще в конце декабря: «В среднем это 25–30 бедолаг в день с симптомами ротавируса».

Возможными причинами назвали привозную воду и одноразовую посуду, которую собирают, моют и выдают повторно.

Официально на местах цифры другие.

«Эпидемии нет. По статистике у нас примерно 10 случаев заболевания в месяц», – уточнила TourDom.ru пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по КЧР Елена Покровская.

Правда, она отметила, что данные основываются на медицинских отчетах, а туристы, приезжая на день-два, обычно не обращаются за помощью.

Однако, по словам представителя ведомства, жалобы есть, проводятся санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования.

Вода, по уверениям Роспотребнадзора, на курортах нормальная. В том же Архызе ее добывают из скважины, откуда и разливают по бутылкам для продажи.

«Не могу сказать, что какое-то кафе может быть очагом инфекции, ситуация другая. Скученность, и люди заражают друг друга», – предположила Елена Покровская. В Минздраве республики от комментариев отказались.

В местных туркомпаниях уверяют, что глобальных проблем нет: «Не вижу эпидемии, да, возможно, единичные случаи есть. Обычно все это связывают с водой, но она чистая», – пояснил «ТурДому» представитель «Домбай Вершина».

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрик Шахвердян отметил, что такая ситуация действительно возможна из-за скученности населения в курортный сезон в горах. Он же развеял миф, что ротавирус – бич летних курортов. По словам врача, в холоде вирус более живуч.

Эксперт посоветовал мыть руки не только перед приемом пищи, но и после контакта с поверхностями в общественных местах. Также мыть овощи и фрукты, а воду пить после кипячения или бутилированную.