Путин анонсировал появление нового курорта на Байкале

Президент России Владимир Путин анонсировал появление на Байкале нового курорта, который не будет загрязнять озеро. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется 29 февраля в Telegram-канале Кремля.

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По словам российского лидера, курорт с нулевым процентом загрязнения откроется до 2030 года и будет круглогодичным.