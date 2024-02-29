Билеты на «Сапсаны» на майские праздники стоят дороже, чем на авиарейсы

Между Москвой и Санкт-Петербургом в летнем расписании заявлено рекордное количество рейсов. Полет между двумя столицами занимает полтора часа, дорога на поезде – около 4: сопоставимо, учитывая время, закладываемое обычно на предполетные формальности. Будут ли самолеты конкурировать с «Сапсанами»? Редакция TourDom.ru сравнила стоимость проезда на разных видах транспорта на майские праздники.

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Первые выходные приходятся на даты 28 апреля – 1 мая. Если добавить к ним два рабочих дня, можно отдыхать неделю, по 5 мая. Минимальная стоимость билетов на «Сапсан» в этот период – 6,5 тыс. руб. Такая сумма получится, если воспользоваться рейсом на 20:50 туда, и в 06:40 или в 05:30 обратно. Подобных цен на авиаперелет по маршруту найти не удалось.

Если туристы хотят ехать в комфортное дневное время, места на поезде обойдутся немного дороже. Например, за 7,8 тыс. руб. можно забронировать билеты с выездом с Ленинградского вокзала в 15:40, а из Питера – в 21:00.

Цена кресел на самолете в дневное время буквально на тысячу дороже. В частности, перелет «Аэрофлотом» в Петербург и обратно предлагается за 8,9 тыс. руб. Из Домодедово (нацперевозчик выполняет рейс SU 6158 из этого аэропорта) аэробус А319 отправится в 11:35, из Пулково пассажиров повезут в 09:10.

Туристам надо иметь в виду, что за провоз багажа придется дополнительно заплатить авиакомпании еще 4,6 тыс. руб, тогда как на «Сапсане» он входит в стоимость билета.

Если желательно прибыть в Питер утром и вернуться в столицу поздно вечером, чтобы максимально использовать первый и последний дни отдыха, проезд ожидаемо обойдется дороже. Наиболее экономичный в этом случае вариант, если у туристов немного вещей, – перелет авиакомпанией «Азимут». Перевозчик предлагает билеты round trip за 9,9 тыс. руб. Правда, за чемодан придется заплатить почти столько же – 7,9 тыс. руб.

Билеты на рейсы «Аэрофлота» с удобным временем отправления: в 11:35 из Москвы и в 22:10 из Северной столицы – можно забронировать за 13 тыс. руб. Доплата за перевозку чемодана составит 5 тыс. Похожий вариант предлагает и S7 Airlines за 13,9 тыс. руб., багаж обойдется еще в 4 тыс.

Отметим, места на «Сапсаны» с отправлением в наиболее комфортное время – в 9 утра из Москвы и поздним возвращением – стоят существенно дороже кресел в самолете. В частности, за 17,9 тыс. руб. можно приобрести билеты на поезда, отправляющиеся в 09:30 или 09:40 из столицы и в 15 или 17 ч обратно с Московского вокзала Петербурга.