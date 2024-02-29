«Распродажа галактического масштаба» уронила сайт авиакомпании «Победа»

Утром 29 февраля корреспондент TourDom.ru поучаствовал в увлекательном, но, как выяснилось, безрезультатном квесте – попытался найти дешевые билеты по объявленной лоукостером «Победа» очередной акции.

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«Распродажа галактического масштаба» широко рекламировалась еще за 3 дня до ее начала. Обещалось 5 тыс. билетов по цене от 99 руб. Подробные условия скрывались до последнего – предлагалось следить в тг-канале авиакомпании за информацией. Ее опубликовали ровно в 11:00 – час старта акции: 2 дня – 29 февраля и 1 марта предлагаются дешевые места на рейсах из шести городов по всем доступным из них направлениям в период с 1 апреля по 26 октября.

Минут десять ушло на то, чтобы разгадать шараду – названия городов, из которых счастливчикам обещаны полеты за 99 руб., – Волгоград, Сочи, Ставрополь, Минеральные Воды, Калининград и Владикавказ, были зашифрованы.

При попытке зайти в систему бронирования на сайте «Победы» ждало разочарование – она безнадежно «легла» в первые же минуты акции.

Судя по комментариям к посту о распродаже в тг-канале «Крыша ТурДома», открыть вкладки с актуальными ценами повезло немногим нашим подписчикам. А те, кому это удалось, обнаружили лишь стандартные тарифы. Например, Калининград – Москва на 31 августа – от 21,9 тыс. руб. Некоторые участники тг-канала не поскупились на юмор: «Распродажа еще не началась, а я уже на Маврикий по 99 руб. купил билеты», «Спасибо акции “Победы”! Пока все на нее отвлеклись, я приобрела дешевые места на рейсах “Аэрофлота”».