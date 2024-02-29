В Госдуме раскрыли способ увеличить турпоток в города Золотого кольца

Для увеличения потока туристов по городам Золотого кольца России, помимо финансирования туристических объектов, необходимо повсеместное развитие инфраструктуры, скоростного интернета, который бы существенно способствовал формированию среды для бизнеса, и внедрение современных технологий для реализации турпродуктов, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он призвал решить в городах организационные проблемы, среди которых кадровые сложности, количество квалифицированных экскурсоводов и низкая вовлеченность местного населения в сферу туризма.

Необходимо развивать маршруты для объединения городов, создания нового имиджа маршрута. Для того чтобы экономические показатели туристических маршрутов Золотого кольца России росли, необходимо решение нескольких видов задач: это инфраструктурные — требуется улучшение состояния дорог, увеличение количества современных комфортабельных средств размещения и соблюдение стандартов сервиса; среди содержательных проблем — уменьшение длительности отдыха на маршруте и недостаток информации о маршруте для современной целевой аудитории, — сказал Говырин.

Для решения задач по наращиванию турпотока до 30 млн туристических поездок необходимо увеличить как бюджетное финансирование отрасли туризма, так и привлечение инвестиций в инфраструктуру, считает депутат. По мнению Говырина, подобные меры необходимы, чтобы турпоток Золотого кольца России составил пятую часть всех туристических путешествий по России.

Чтобы сам туристический проект «Золотое кольцо России» масштабировался и его экономические показатели были не просто на слуху, а с каждым годом росли, необходим хороший сайт, мобильное приложение, которым бы могли воспользоваться все желающие, — добавил парламентарий.