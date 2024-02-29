Цены на отдых в детских лагерях России выросли на 10-30%

Средняя стоимость отдыха в детских оздоровительных лагерях этим летом составит от 50 до 70 тысяч рублей за 21 день пребывания. Об этом сообщил «ФедералПресс».

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По данным Российского союза туриндустрии, цена проезда, проживания и питания выросла на 10–30% по сравнению с 2023 годом. Отмечается, что на стоимость отдыха в детском лагере влияет ряд факторов, в частности, расположение: чем ближе к морю, тем дороже. Кроме того, имеет значение вопрос транспортировки – доставить детей на место можно «по земле» или самолетом.

Кроме того, многое зависит от услуг, которые предоставляют в лагере. Это может быть наличие пляжа или бассейна, спортзала, а также возможности разнообразно проводить досуг. Так, в некоторых лагерях имеются скалодромы, оборудованные места для катания на роликах, различные кружки. Влияют на цену и условия проживания и питание.