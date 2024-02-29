«Красная Поляна» анонсировала календарь событий на март

2 марта – спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы» в театре «В игре» на втором этаже «Казино Сочи», вход 18+.

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2 марта – концерт Стаса Пьехи в казино «Бумеранг». Вход свободный, организатор оставляет за собой право ограничивать вход в день мероприятия.

2 марта – розыгрыш «Штос» с призовым фондом 13 000 000. Специальный гость и ведущий – Сергей Дружко, известный телеведущий, актер и музыкант. 8 марта – концерт Сергея Лазарева в RED ARENA. Грандиозная премьера нового концертного шоу «Я не боюсь!»

9 марта – концерт NЮ.Юрий Николаенко. Музыкант и автор хитов «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать» выступит на сцене RED ARENA.

15 марта – Нурлан Сабуров «Принципы». Один из самых харизматичных участников StandUp на сцене RED ARENA.

20–31 марта – чемпионат России по покеру: Russian Poker Cup в Покерном клубе Сочи. Для участников нового сезона приготовлено расписание из 57 ивентов, включая 33 кубковых турнира с бай-инами от ноля рублей.

16 марта – розыгрыш «Дуэль» с призовым фондом 10 000 000 руб. Денежное состязание между гостями «Казино Сочи» и казино «Бумеранг».

23 марта – ужин в 4 руки: Илья Захаров и Олег Колисниченко в ресторане Brunello. Шефы приготовят пять курсов: изысканные блюда с использованием локальных специалитетов. Прекрасную атмосферу дополнит живая музыка и приятные сюрпризы.

28 марта – стендап-шоу Сергея Орлова «Переходный возраст» на сцене RED ARENA.

30 марта – розыгрыш «Эффект Бумеранга» с призовым фондом 10 000 000 руб. и шоу-программа в стиле

«Мулен Руж» в казино «Бумеранг». 18+, вход свободный.

С понедельника по четверг – Школа казино в «Бумеранге». Бесплатное профессиональное обучение правилам игры в рулетку, блек-джек и русский покер. Вход свободный, по предварительной записи, 18+.