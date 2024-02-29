Пассажир рейса Москва-Саратов сделал предложение своей девушке в небе

— Дамы и господа, говорит капитан. Мы достигли максимальной высоты нашего полета. Еще выше поднялись отношения Димы и Иры, но температура там, в отличии от нашей, куда выше градусов. Дмитрий хочет задать самый главный вопрос в своей жизни: Ира, согласна ты стать моей женой? — услышали удивленные пассажиры борта.