Пассажир рейса Москва-Саратов сделал предложение своей девушке в небе
На авиарейсе Москва-Саратов мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Как сообщает ТГ-канал «Москва 2024», в создании романтичной обстановки в небе помог экипаж авиакомпании «Победа».
— Дамы и господа, говорит капитан. Мы достигли максимальной высоты нашего полета. Еще выше поднялись отношения Димы и Иры, но температура там, в отличии от нашей, куда выше градусов. Дмитрий хочет задать самый главный вопрос в своей жизни: Ира, согласна ты стать моей женой? — услышали удивленные пассажиры борта.
Жених после такой преамбулы встал перед невестой на колено вместе с коробочкой, в которой было заранее приготовлено свадебное кольцо. Счастливая Ира не смогла отказать влюбленному.