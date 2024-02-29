Самолеты между Москвой и Петербургом начнут летать каждые 15 минут

Летом 2024 года авиакомпании увеличат число рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом на 38 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом сообщила газета «Известия».

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Количество перелетов между двумя городами станет рекордным. С июня по конец сентября российские перевозчики выполнят по 10,2 тысячи рейсов в каждом направлении.

Согласно прогнозам, из Москвы в Санкт-Петербург начнет следовать в среднем по 83 воздушных судна в день, по столько же самолетов будет летать в обратном направлении. С шести утра до часу ночи они будут отправляться каждые 15 минут.