Царство замерзших водопадов: зимний маршрут по Кабардино-Балкарии

Стартовая точка нашего маршрута — село Кенделен. Сперва мы движемся на автомобиле по главной асфальтированной улице Ленина, которая переходит в улицу Энеева. Держимся левой стороны села, чтобы река оставалась справа. Далее мы выезжаем на грунтовую дорогу, которая и приведет нас в царство замерших водопадов — в Тызыльское ущелье.

© Иван Губский/ТАСС

В холодное и снежное время года лучше отдать предпочтение джипу или высокому кроссоверу на зимней резине, желательно с шипами. Такой транспорт позволит проехать дальше в ущелье. К слову, его длина превышает 20 километров, но, чтобы заполнить копилку впечатлений, не обязательно ехать до самого конца.

Первая остановка на нашем маршруте — уже в начале ущелья, возле беседки. Справа от нее можно увидеть водопад. Зимой он превращается в «снежную свечку». Этот замерзший водопад открывает наш маршрут, путь к нему от дороги занимает около двух минут после мостика. Вдоволь налюбовавшись, можем ехать дальше по ущелью.

Дорога лежит через лес, который выводит нас на альпийские луга. Здесь пасутся табуны лошадей и милые ослики. Захватите морковку, они с радостью примут у вас угощение. В продолжение пути местами в тени встречается лед, а на склонах — замерзшие ручьи, хотя вокруг может быть бесснежно.

Иван Губский/ТАСС

Постепенно горы все ближе «подбираются» к дороге, ущелье становится теснее. Если удача будет на вашей стороне, то до следующей точки маршрута сможете проехать на автомобиле. Если же вам, как и нам, не повезет, то машину придется оставить и до водопада Тызыл-суу добираться пешком по замершей дороге. Зато так получится внимательнее рассмотреть десятки маленьких и чуть побольше замерзших водопадиков, которые встречаются по пути. На этом отрезке лучше использовать навигатор, чтобы не пропустить развилку на водопад. Она находится в районе мостика по координатам 43,58567 43,006886.

Иван Губский/ТАСС

Сам водопад Тызыл-суу расположен в небольшом ущелье за поворотом. От дороги до него всего 60 метров, но зимой путь замерзает. Будьте готовы к тому, что преодолеть это расстояние можно лишь не спеша, в хорошей, нескользящей обуви или по замершему ручью при помощи «кошек». Усилия вознаградятся шикарным видом на 30-метровый ледяной столб. Такую красоту здесь можно наблюдать с января по март в морозную зиму. В теплое же время года ледяная глыба превращается в бесконечные потоки воды, падающие со скал. Близко подходить к водопаду зимой опасно: из-за колебаний температур возможны обрушения.

Иван Губский/ТАСС

После Тызыл-суу можно потихоньку спуститься дальше в ущелье и погулять по нему, любуясь горными ручейками и необычным рельефом. Мы же решили вернутся к машине и поехать к каменному мосту, чуть дальше которого открывается захватывающий дух вид на ущелье сверху. Сначала наш путь лежит обратно в сторону села до асфальтированной дороги. После выезда на нее на Т-образном перекрестке нужно повернуть налево и доехать до конца Кенделена. Важно двигаться по селу с правой стороны от реки. Каменный мост отсюда примерно в полутора километрах. Выехав из села, следуйте к координатам 43,594741.43,135199, и вы окажитесь у того самого моста. Он небольшой: в длину около 10 метров, в ширину — порядка полутора.

Иван Губский/ТАСС