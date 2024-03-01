Как с помощью выходных дней регулировать выплату отпускных

Телеграм-канал Госуслуг разъяснил, выгодно ли включать выходные дни в отпуск. Расчет и оплата отпуска производятся в календарных днях. Начать и закончить отдых можно в любой день — как в рабочий, так и в нерабочий, здесь все зависит от воли отпускника.

Так, если работник желает получить больше отпускных, тогда нерабочие дни нужно включить в отпуск. К примеру, при оформлении отпуска с понедельника по пятницу, сотрудник получит отпускные за 5 дней. При этом отдыхать он будет целых 9 дней с учетом выходных до и после официального отпуска. Если же выходные дни включить в отпуск, тогда при такой же длительности отдыха, отпускных можно получить на 4 календарных дня больше.