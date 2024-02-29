В Госдуме предложили пересмотреть систему организации детского отдыха

В России необходимо пересмотреть систему организации детского отдыха и оказать лагерям государственную поддержку, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметила, что цены на путевки выросли после отмены программы детского кешбэка, а также на фоне повышения МРОТ, так как персоналу в детских лагерях стали платить больше.

Без поддержки государства невозможно ни «держать цены», ни тем более развивать отрасль. Между тем это будущее здоровье нации, а значит, вернуться к вопросу придется, — заметила парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко согласилась с мнением коллеги о том, что меры поддержки детскому отдыху не оказываются. Она добавила, что в комитете уже идет работа над новыми программами, чтобы остановить рост цен на путевки и предотвратить закрытие детских лагерей. В том числе законодатели хотят закрепить понятие «организованная перевозка групп детей». Костенко пояснила, что сейчас нет единого государственного подхода, поэтому перевозчики могут устанавливать свои правила.