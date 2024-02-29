Самое высокое колесо обозрения в мае запустят в Ессентуках

«В парке Победы города-курорта Ессентуков собрано и установлено самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения высотой 65 метров. В середине марта аттракцион пройдет техническую приемку на соответствие безопасности и качеству. <> Запустят колесо обозрения к майским праздникам», — сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова .

Аттракцион будет работать круглый год: все 24 кабинки закрытые и оснащены сплит-системами. Его строительство — это первый этап благоустройства курорта в рамках частного инвестпроекта. Предполагается, что в парке появятся также игровой тир и карусель для малышей, будет уложена плитка на тротуарах, проведут озеленение и откроют кофейню и точки по продаже мороженого.