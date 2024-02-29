В МЭР заявили о представлении туристического бренда России в Китае и Индии

"Наша стратегия многоуровневая. Мы хотим работать как с бизнесом, чтобы туроператоры продавали туры в Россию на территории своих стран, так и с общим впечатлением о стране. Мы договорились с нашими крупнейшими регионами - Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, что мы сообща будем продвигать бренд на всех туристических выставках", - рассказал Вахруков.