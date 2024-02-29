Поезд «Шерегеш-экспресс» совершит дополнительные рейсы в марте

Поезд "Шерегеш-экспресс" будет курсировать в праздничный день в марте.

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"Шерегеш-экспресс" доставит туристов из Новокузнецка в Шерегеш и обратно в пятницу, 8 марта. Туристический поезд будет двигаться по обычному расписанию выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кузбасс-пригород".

Из Новокузнецка состав отправится 8 марта в 7:03 и прибудет в Чугунаш в 9:56. После этого пассажиров довезут на автобусе до Шерегеша к 10:45.

В обратный рейс автобус отправится в 17:05 от остановки на улице Снежной, 10. В 18:03 поезд выедет в Новокузнецк и прибудет на станцию назначения в 21:00.