Поезд "Шерегеш-экспресс" совершит дополнительные рейсы в марте
Поезд "Шерегеш-экспресс" будет курсировать в праздничный день в марте.
"Шерегеш-экспресс" доставит туристов из Новокузнецка в Шерегеш и обратно в пятницу, 8 марта. Туристический поезд будет двигаться по обычному расписанию выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кузбасс-пригород".
Из Новокузнецка состав отправится 8 марта в 7:03 и прибудет в Чугунаш в 9:56. После этого пассажиров довезут на автобусе до Шерегеша к 10:45.
В обратный рейс автобус отправится в 17:05 от остановки на улице Снежной, 10. В 18:03 поезд выедет в Новокузнецк и прибудет на станцию назначения в 21:00.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что кузбасский бизнесмен погиб из-за падения со снегохода в Шерегеше.