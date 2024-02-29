Более 40% опрошенных россиян приходилось работать в отпуске

За последние три года 44% россиян хотя бы раз работали во время отпуска. Об этом стало известно из опроса «Авито Работа», результаты которого предоставил РБК.

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Так, четверть опрошенных признались, что из отпуска им приходилось выходить на работу один-два раза, а 9% респондентов до конца отдыха возвращались к работе три-четыре раза за три года.

Опрос показал, что больше половины (60%) россиян отвечают на звонки и сообщения коллег, находясь в отпуске. Рабочие переписки на отдыхе читают в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).

При этом 67% опрошенных признались, что сами беспокоят своих коллег, которые в отпуске. Никогда не пишут и звонят коллегам на отдыхе 33% участников исследования.

Исследователи выяснили, что за последние три года стало больше людей, которые не готовы отвлекаться на рабочие процессы во время отпуска. В прошлом исследовании так думали 43% респондентов, а в текущем — уже 47%.