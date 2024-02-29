Россиянам рассказали, сколько стоит «все включено» в Анапе в 2024 году

Россияне уже начали интересоваться турами в южные регионы России и бронировать отели и билеты. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Анапе в 2024 году.

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«Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на летние туры в Анапу с размещением в отелях «все включено». Количество бронирований на этапе ранних продаж в среднем на 30–40 % опережает показатели января-февраля 2023 года», – сообщает АТОР.

Как отмечают туроператоры, наибольшим спросом пользуются трехзвездочные и четырехзвездочные отели с системой «все включено». В среднем длительность отдыха составляет 7–10 дней.

Также эксперты сообщают, что в среднем стоимость семидневного отдыха на двоих на майские праздники в отеле «все включено» будет около 35 тысяч рублей в трехзвездочном отеле, а в четырехзвездочном – от 45 до 60 тысяч рублей. Отель категории «5 звезд» уже обойдется в 80 тысяч рублей.

Во второй половине июня цены начнут расти, и неделя в трехзвездочном отеле уже будет стоить от 50 тысяч рублей, в четырехзвездочном – 65–58 тысяч рублей, а в пятизвездочном – минимум 140 тысяч.