Россиянки рассказали, куда поедут праздновать 8 Марта

Россиянки ответили, куда планируют поехать праздновать 8 Марта. Компания YouTravel.me провела опрос среди 1480 женщин и выделила самые популярные направления.

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«Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург. Отметить праздник в одной из столиц выразили желание 31 процент респонденток», – передает РИА Новости.

На втором месте (25 %) по популярности Сочи, Стамбул и Калининград. В этих городах женщин привлекают морской воздух, обеды в прибрежных ресторанах, культурно-развлекательная программа.

Отправиться на Байкал планируют 18 % туристок. Еще 14 % намерены поехать на Кавказ, чтобы посмотреть Дербент, Архыз и Приэльбрусье.

В Кавминводах проведут праздники 12 % женщин. Кроме оздоровительных процедур, туристки хотят погулять по Кисловодску и Пятигорску.