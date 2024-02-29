Туристка пожаловалась на «космические цены» на горнолыжном курорте России

Российская путешественница побывала на горнолыжном курорте Домбай и пожаловалась на высокую стоимость отдыха. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Туристка приехала в горы на машине вместе мужем и двумя детьми.

«Домбай — совершенно недешевый курорт, — написала туристка. — И это мы даже не катались на лыжах. Цены на аренду оборудования и ски-пассы просто космические».

Она рассказала, что стоимость двухместных номеров в приличных отелях и гостевых домах в Домбае начинается от восьми тысяч рублей. Подъем на канатной дороге обошелся ей в две тысячи на одного, билет в зоопарк с ламами и альпаками — в 900 рублей.

«Суммарно за поездку с одной ночевкой получилось 34 240 рублей на четверых», — подытожила блогерша.