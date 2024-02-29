Турпоток в Башкирию в 2023 году превысил 2 млн поездок
Турпоток в Башкирию вырос на 14% и достиг 2 млн поездок в 2023 году. Об этом рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
На поддержку туротрасли направили рекордные 1,5 млрд рублей. Инвестиционный портфель включает более 400 проектов на сумму более 43 млрд рублей.
Башкирия среди некурортных регионов стала лидером по числу отдыхающих в санаториях. Республика по этому показателю занимает пятое место в стране и первое – в Приволжском федеральном округе.
Внутренний туризм поддержали также с помощью соцпрограмм – федеральной «Школьный туризм» и региональной «Башкирское долголетие». В путешествие смогли поехать 35 тыс. пожилых башкирцев. На проект направили 100 млн рублей. В первой программе поучаствовали 50 тыс. школьников.
По словам Назарова, в регионе планируют создать особую экономическую зону туристско-рекреационного тира и увеличить турпоток на 20%.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал РБК Уфа, что в этом году прогнозы на развитие внутреннего туризма в России благоприятные. Турпоток будет увеличиваться. В выигрыше будут районы с развитым авиасообщением, сообщил эксперт.
По его словам, прошлый год был периодом восстановления и развития туризма. Так, внутренний туризм преодолел уровень 2019 года, выездной достиг более 60% от доковидного показателя, въездной – более 10%. В Башкирии рост внутреннего туризма достиг 14-16%. Кроме того, в регионе активно налаживают программу полётов. Например, запустили рейсы в Белоруссию.
Эксперт в гостеприимстве, директор компании Skorbenko management Сергей Скорбенко также прогнозирует рост внутреннего туризма и по тем направлениям, которые ранее не были массовыми.
По его словам, Башкирия соответствует всем требованиям туристов: развитая инфраструктура, транспортная доступность, множество вариантов отдыха, красивая природа. Но для увеличения турпотока нужно чётко позиционировать республику на туристической карте России и акцентировать внимание на преимуществах региона, считает эксперт.
Во-вторых, нужно повышать узнаваемость республики в городах и регионах, откуда небольшой турпоток.
В гостиницах, отелях Башкирии за 11 месяцев 2023 года разместились 1,3 млн человек, это на 8,8% больше, чем в 2022-м.
Номерной фонд республики насчитывает 20 тыс. номеров. В этом году он увеличится на 594 номера.
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