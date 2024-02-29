Турпоток в Башкирию в 2023 году превысил 2 млн поездок

Турпоток в Башкирию вырос на 14% и достиг 2 млн поездок в 2023 году. Об этом рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

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На поддержку туротрасли направили рекордные 1,5 млрд рублей. Инвестиционный портфель включает более 400 проектов на сумму более 43 млрд рублей.

Башкирия среди некурортных регионов стала лидером по числу отдыхающих в санаториях. Республика по этому показателю занимает пятое место в стране и первое – в Приволжском федеральном округе.

Внутренний туризм поддержали также с помощью соцпрограмм – федеральной «Школьный туризм» и региональной «Башкирское долголетие». В путешествие смогли поехать 35 тыс. пожилых башкирцев. На проект направили 100 млн рублей. В первой программе поучаствовали 50 тыс. школьников.

По словам Назарова, в регионе планируют создать особую экономическую зону туристско-рекреационного тира и увеличить турпоток на 20%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал РБК Уфа, что в этом году прогнозы на развитие внутреннего туризма в России благоприятные. Турпоток будет увеличиваться. В выигрыше будут районы с развитым авиасообщением, сообщил эксперт.

По его словам, прошлый год был периодом восстановления и развития туризма. Так, внутренний туризм преодолел уровень 2019 года, выездной достиг более 60% от доковидного показателя, въездной – более 10%. В Башкирии рост внутреннего туризма достиг 14-16%. Кроме того, в регионе активно налаживают программу полётов. Например, запустили рейсы в Белоруссию.

Эксперт в гостеприимстве, директор компании Skorbenko management Сергей Скорбенко также прогнозирует рост внутреннего туризма и по тем направлениям, которые ранее не были массовыми.

По его словам, Башкирия соответствует всем требованиям туристов: развитая инфраструктура, транспортная доступность, множество вариантов отдыха, красивая природа. Но для увеличения турпотока нужно чётко позиционировать республику на туристической карте России и акцентировать внимание на преимуществах региона, считает эксперт.

Во-вторых, нужно повышать узнаваемость республики в городах и регионах, откуда небольшой турпоток.

В гостиницах, отелях Башкирии за 11 месяцев 2023 года разместились 1,3 млн человек, это на 8,8% больше, чем в 2022-м.

Номерной фонд республики насчитывает 20 тыс. номеров. В этом году он увеличится на 594 номера.

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