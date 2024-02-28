Авиакомпании РФ за январь перевезли 7,8 млн пассажиров

При этом больше всего пассажиров в январе 2024 года было перевезено автобусами - 668,927 млн (в январе 2023 года 656,017 млн). Железнодорожные компании увеличили перевозки пассажиров (без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам) до 84,044 млн против 83,996 млн годом ранее. Внутренним водным транспортом воспользовались 102,2 тыс. пассажиров (рост на 4,8 тыс. по сравнению с январем 2023 года). Количество перевозок пассажиров морским транспортом уменьшилось на 165,5 тыс. и составило 49,5 тыс. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.