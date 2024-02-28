Туристы горнолыжных курортов КЧР жалуются на эпидемию ротавируса

Туристы, посещающие горнолыжные курорты Домбая, Архыза и Теберды в КЧР, жалуются на эпидемию ротавирусной инфекции. Возможными причинами этого являются привозная вода и повторное использование одноразовой посуды после ее сбора и мытья.

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По информации, полученной нами, очаг заболевания находится в Домбае, где массовые обращения к врачам начались еще в конце декабря. В среднем ежедневно обращается 25-30 человек с симптомами ротавируса. Некоторых призывают госпитализироваться, а другие лечатся дома.

По мнению врачей, причиной такого массового отравления может быть вода, которая привозится в горы. Кроме того, по словам туристов, как минимум в двух местных кафе просили не выбрасывать одноразовую пластиковую посуду. Персонал собирал ее и уносил на мойку.