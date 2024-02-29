Отдохнуть на 8 Марта в отелях Подмосковья обойдется вдвое дороже

Спрос на отдых в Подмосковье на 8 Марта очень высокий – во многих отелях свободных номеров на праздники уже нет либо осталось очень мало. Кроме того, цены выше: в некоторых местах отдохнуть на 8 Марта стоит в 2 раза дороже, чем в обычные дни. Редакция TourDom.ru изучила, что предлагают отели с четырьмя и пятью звездами на первые длинные выходные этой весны.

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С бронированием премиальных отелей на праздники стоит поторопиться – на период с 7 по 9 марта уже нельзя забронировать номера в «Царьграде» 5*, Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel 5*, Hilton Garden Inn Moscow New Riga 4*, Country Resort Hotel 4*, парк-отелях «Атлас», «Звенигород» и «Медвежьи озера» (все 4*), а также в Valesco Hotel & SPA 4*.

В парк-отеле «Орловский» 5* на праздники из доступных бронирований остались только глэмпинг (22 тыс. за ночь) и делюкс в доме купцов Шадриных (28 тыс. за ночь). В M’ISTRA’L HOTEL & SPA 5* ситуация не лучше – остались только номера категории Superior с видом на лес (28 300 за ночь) и на озеро (29 300 за ночь). В Grand Wellness Novahovo Hotel & Spa 4* остался только один семейный люкс с двумя спальными – 51 тыс. руб. за ночь. А в АМАКС Курорт «Красная Пахра» 4* доступны только номера категории бизнес – от 14 100 руб. за ночь.

Больше свободных номеров есть в «Фореста Фестиваль Парк» 4*. Стандарты здесь стоят от 21 тыс. за ночь, улучшенные номера – от 25 тыс., люкс – от 28 тыс., коттеджи – от 30 тыс., а гостевой дом – от 65 тыс. В «Диаманте» 4* также много доступных предложений: ночь в стандарте будет стоить 5 тыс. руб., в комфорте – 5800 руб., в делюксе – 6500 руб., в люксе – 8500 руб., а в коттедже – от 17 тыс.

Некоторые отели установили на праздничные дни фиксированные периоды заезда. Например, номера в парк-отеле «Воздвиженское» 4* можно забронировать минимум на 3 ночи – с 7 по 10 марта. Из предложений в свободном доступе остались только стандарт (57 тыс. за 3 ночи на двоих) и Superior (62,7 тыс. за 3 ночи на двоих). К слову, в обычные дни цены на 3 ночи значительно меньше – 32 тыс. за стандарт и 37 тыс. за Superior (практически в 2 раза ниже).

В Tulip Inn Sofrino Park Hotel 4* также действует фиксированный праздничный заезд – с 7 по 10 марта. На этот период свободны только номера категории Superior – 90 600 руб. за 3 ночи.

В Moscow Country Club 5* минимальный срок заезда в принципе ограничен двумя ночами. В праздничные дни на этот период студия обойдется в 31–35 тыс., президентский люкс – 82 тыс., таунхаус – 104 тыс., а коттеджи – от 120 тыс. Если смотреть обычные дни (например, в конце марта), предложений по номерам побольше: есть свободные стандарты от 19 тыс., студии – от 22 до 26 тыс., обычные люксы – от 33 тыс.

Есть и отели, в которых действуют праздничные скидки. Например, в «Империал Парк Отель & SPA» 5* действует скидка в 10% на бронирование с 7 по 10 марта. С учетом этой скидки одна ночь в стандартном номере обойдется в 20–22 тыс., в студии – 22–25 тыс., в делюксе – 34 тыс., в люксе – 40 тыс., в сьютах различной категории – от 44 до 55 тыс. Без учета скидки цена будет выше на 1–2 тыс., а в обычные дни все номера дешевле на 4–6 тыс.

30-процентная скидка на бронирование с 7 по 10 марта действует в отеле «Яхонты Истра» 4*. Правда, из предложений на праздники остались только стандартные номера за 35 910 руб. (на 3 ночи). В обычные дни 3 ночи в стандарте здесь стоят от 27 600 руб.