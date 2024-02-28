Россиянам станет доступна дешевая опция при бронировании отелей
Невозвратный тариф в российских отелях может быть запущен уже в 2024 году, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. По его словам, которые приводит ТАСС, эта мера позволит туристам сэкономить на проживании, а владельцам отелей — снизить риски.
Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса, — сказал он.
Вахруков объяснил, что невозвратный тариф будет дешевле, поскольку дает бизнесу гарантию заселения гостя. При этом у туристов будет право выбора удобного для себя варианта бронирования, в зависимости от ситуации.