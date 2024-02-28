Туристов повезут к Ленским столбам на 62-летнем теплоходе с VIP-каютами

Якутское правительство отрапортовало, что в 2024 году парк регионального пассажирского речного флота пополнится теплоходом «Ломоносов» и высокоскоростным судном на подводных крыльях «Метеор», который выпустят на внутренний маршрут Якутск – Олекминск.

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В отличие от 11-часового «круиза для местных» за 630 руб., теплоходу «Михаил Ломоносов» решили доверить более почетную миссию – катать туристов по 3-дневному маршруту до Ленских столбов. Правда, в якутском правительстве не сообщили, кто станет оператором нового круиза и во сколько обойдется путешествие. В этом разбиралась редакция TourDom.ru.

Здесь необходимо вспомнить интересную историю появления «Ломоносова» в Якутии. Теплоход был спущен на воду в 1962 году и бороздил воды правого притока Лены – реку Олекму – до начала 90-х. В те самые «лихие» судно простояло заброшенным до 2003-го года, тогда им заинтересовался основатель и солист поп-группы «Дюна» Виктор Рыбин.

«Ломоносов» переехал на Москву-реку, где в 2005 году прошел полную реконструкцию, в которую, по словам Рыбина, было вбухано порядка миллиона долларов. Из штатного теплоход превратился в «виповский». При этом он стал принимать на борт максимум 53 гостя, тогда как изначально на теплоходе могло разместиться около 300 человек.

Какое-то время исполнитель хита «Страна Лимония» с супругой Натальей Сенчуковой даже жили на лайнере и показывали журналистам свою спальню – самую большую на судне. Когда в дорогую игрушку наигрались, а попытка организовать круизы по Волге с треском провалилась, судно в 2018 году приобрел «Фонд сохранения и развития Соловецкого архипелага». Но и там «Ломоносов», немного поработав в качестве плавучей гостиницы, долго не задержался. Став опять никому не нужным, корабль был в 2022 году безвозмездно передан на баланс Республики Саха (Якутия) и, по неофициальной информации, еще в декабре 2023 года находился на ремонте в судоверфи Архангельска.

Отталкиваясь от официального сообщения якутского правительства, можно сделать вывод, что теплоход появится в акватории Лены как минимум к июню, когда на великой сибирской реке открывается сезон навигации.

По состоянию на 28 февраля на сайтах крупных операторов круизных рейсов по Лене нет никакой информации, что туристы могут забронировать каюту на «Михаиле Ломоносове». Звонки в офисы компаний также ни к чему не привели – там не в курсе, когда конкретно пассажирская флотилия Якутска пополнится еще одним теплоходом и во сколько обойдется речной тур.

То, что тарифы будут рассчитаны на массового туриста, можно усомниться, исходя из существующих пакетных предложений на лето-2024. Сейчас на маршруте Якутск – Ленские столбы – Якутск работает трехпалубный теплоход «Демьян Бедный», который, в отличие от «Михаила Ломоносова», способен взять на борт не полсотни, а 210 пассажиров. При этом за каюту-полулюкс надо выложить от 32,2 тыс. руб. в июне до 35,3 тыс. в августе. И это за 3 дня без питания. А 10-дневный тур Якутск – Ленские столбы – Усть-Кут уже стартует от отметки в 92,5 тыс. руб. за размещение в 3-местной каюте. То есть и сейчас отдых на теплоходе дешевым не является.