Приток китайских туристов во Владивосток вырос в сто раз

За прошедший год число туристов из Китая в Приморье выросло более чем в 100 раз. Это произошло на фоне предоставления возможности посещать нашу страну без виз в составе групп, пишет РИА Новости сегодня, 28 февраля, со ссылкой на краевое агентство по туризму. Межправительственное соглашение о безвизовых поездках в составе групп принято в сентябре 2023 года.

© Ревизор - культура

По статистике, в 2022 году число гостей из Китая в Приморском крае было чуть больше 1200 человек, а в 2023 достигло 129,5 тысяч. Заместитель руководителя регионального агентства по туризму Кристина Квинт назвала этот факт приятным событием. В рамках безвизового соглашения прибыло около 25 тысяч путешественников.

По данным издания, в этом феврале, впервые после пандемии, гостей из Китая стало больше, чем наших, отправившихся в Китай. Многие жители Поднебесной посетили край в дни Восточного Нового года. В период с 1 по 19 февраля границу пересекли 3,7 тысяч китайских туристов в составе 191 группы. Большинство из них добирались сухопутным путем. Во Владивостоке китайцы проводили по три-четыре дня, проводили обзорные экскурсии, музеи, океанариум, хоккейные матчи И всего 3,5 тысячи жителей Владивостока отправились в обратном направлении.