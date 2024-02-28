Первая в России стоматология в аэропорту открылась в Домодедово
В Домодедово открылась первая в стране частная стоматология в аэропорту. Теперь пассажиры могут обращаться к зубному врачу, в том числе без записи с острой болью, не выходя из здания аэропорта. Об этом рассказала пресс-служба аэропорта.
В клинике будут посменно работать несколько врачей 7 дней в неделю. При этом пассажиров с острой болью планируется принимать без очереди.
«Для нас цель открытия стоматологии в Домодедово – тест-драйв нового для нашей страны формата медицинского туризма, прежде всего для граждан из других регионов и стран СНГ. Пациенты могут прилететь и улететь домой в тот же день после лечения или совместить его с туристической или деловой поездкой в Россию», – пояснил основатель сети стоматологий Dr. Mun Вячеслав Мун.