Первая в России стоматология в аэропорту открылась в Домодедово

«Для нас цель открытия стоматологии в Домодедово – тест-драйв нового для нашей страны формата медицинского туризма, прежде всего для граждан из других регионов и стран СНГ. Пациенты могут прилететь и улететь домой в тот же день после лечения или совместить его с туристической или деловой поездкой в Россию», – пояснил основатель сети стоматологий Dr. Mun Вячеслав Мун.