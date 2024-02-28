«Большие и страшные». Новозеландцы поделились мнением о российских проводницах

Им особенно понравились ночные поезда, где можно отдохнуть и поспать во время длительных переездов. Однако они отметили, что местные проводницы иногда вели себя слишком настойчиво и шумно: громко стучали в дверь и кричали в 4 часа утра, что мешало отдыху пассажиров. Один из туристов даже описал проводниц как «огромных и страшных женщин».