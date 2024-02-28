«Большие и страшные». Новозеландцы поделились мнением о российских проводницах
Новозеландские туристы поделились своими впечатлениями от поездок на российских поездах.
Им особенно понравились ночные поезда, где можно отдохнуть и поспать во время длительных переездов. Однако они отметили, что местные проводницы иногда вели себя слишком настойчиво и шумно: громко стучали в дверь и кричали в 4 часа утра, что мешало отдыху пассажиров. Один из туристов даже описал проводниц как «огромных и страшных женщин».
В целом, несмотря на этот инцидент, новозеландцам очень понравились поездки на российских поездах, которые стали для них настоящим культурным открытием, так как в их стране поезда используют в основном для туризма, а местные жители предпочитают автомобили.