Самару и Махачкалу свяжут прямые авиарейсы

"В расписании международного аэропорта "Курумоч" (управляется УК "Аэропорты Регионов") появились рейсы в Махачкалу. С 1 марта авиакомпания Red Wings приступает к полетам на данном направлении. Рейсы запланированы по пятницам, время вылета - 10:40, прибытие в Махачкалу - в 12:10. Полеты осуществляются на самолетах Сухой Суперджет вместимостью до 100 пассажирских мест", - говорится в сообщении.