Мужчина из Тулы организовал собственную поездку на Крайний Север

Его путь начался в Териберке, а затем он отправился за 66-ю параллель - границу Арктики . Он был поражен красотой и величием северной природы, почувствовал себя крошечным на фоне ее мощи.

Путешественник встретил северных оленей и других местных животных. Многие туристы, по его словам, приезжают на Север ради северного сияния, в том числе туристы из Азии. Они верят, что наблюдение этого явления принесет им удачу в жизни. Однако Андрей был более подготовлен, чем многие из них, и смог запечатлеть северное сияние на фото.