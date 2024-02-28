Туристические агрегаторы объединились в общую ассоциацию
Туристические агрегаторы объединились в отраслевую ассоциацию, куда войдут сервисы онлайн-бронирования размещения и билетов. Учредителями стали наиболее популярные сервисы — Tutu, Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия» и «MTC Travel».
Компании рассчитывают, что союз придаст вес их позиции на туристическом рынке при обсуждении профильного законодательства и смежных вопросов. Подробнее о том, зачем сервисы для самостоятельных путешественников объединились в союз и кому это выгодно, рассказала директор новой ассоциации туристических агрегаторов Юлия Скоромолова:
— Агрегаторы занимают достаточно большую долю на рынке бронирований, но как субъект туристской деятельности в законе пока не определены, не указана их роль, не указана их ответственность, турагрегаторы сейчас пока работают в рамках закона о защите прав потребителей. И задача, конечно, заполнить этот правовой вакуум. Также мы хотели бы в целом активизировать развитие цифровизации рынка самостоятельного туризма и повысить свою собственную экспертизу за счет взаимодействия с такими же, как мы, участниками рынка.
— Как это улучшит ситуацию в отрасли?
— Мы планируем заполнить эту правовую лакуну и описать свою деятельность так, чтобы и потребителю было понятно, за что несет ответственность турагрегатор, и нашим партнерам было понятно, в каких рамках они должны работать, и нашим регуляторам, чтобы было понятно, что требовать с каждого участника туристического рынка. Для потребителей, конечно, развитие турагрегаторского сектора очень важно, турагрегаторы работают максимально прозрачно. И турист видит на каждом этапе выбора любой услуги для своего путешествия, что он может сделать и какую обратную связь он получает. Развитие рынка приведет к повышению прозрачности отрасли туризма. Главный выгодоприобретатель все-таки потребитель.
Юлия Скоромолова с 2016 по 2019 годы возглавляла агентство по туризму Ульяновской области, а затем была GR-директором туроператора «Алеан».
Агрегаторы хотят отстаивать свои интересы и наладить диалог с властью, а для этого необходимо объединяться, считает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин:
Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин»
«Они немного выпадают из правового регулирования. Мне кажется, что наш регулятор хотел бы придать им какую-то такую особенную юридическую форму. И для этого нужен диалог не с одной компанией, а с рядом компаний в виде какого-то общественного объединения, которое создается. У них есть особенности, которые их отличают от туроператоров и турагентов. Наверное, они об этом хотят рассказать, выстроить диалог с властью в форме лоббистской организации, прямо скажем. Туристы, которые бронируют у таких агрегаторов, должны быть защищены лучше, чем сейчас, и по аналогии с туроператорскими компаниями. Я напомню, что у туроператоров есть страховые резервы, страховые фонды, объединение «Турпомощь», которое позволяет в каких-то критических случаях осуществить вывоз туристов из мест путешествия. В отношении агрегаторов ничего этого нет, и турист, вступив в переписку из чужой страны со своими агрегатором, вряд ли получит какую-то поддержку на месте. То, что могут операторы, агрегаторы пока не могут. Вот такие страховые механизмы должны вырабатываться, и это пойдет на пользу и отрасли, она будет более стабильной, турист будет более защищен, это полезно для рынка. Я не думаю, что это как-то отразится на функционале процесса бронирования, вы точно так же можете онлайн заказать те или иные услуги. Другое дело, что, если что-то пойдет не так, у вас должна быть гарантия как у потребителя, что ваш агрегатор имеет набор инструментов для вашей страховой или другой защиты, чтобы вы не остались один на один с проблемами в чужой стране».
Как отметили в Ассоциации агрегаторов, сейчас доля онлайн-продаж билетов, по разным оценкам, превышает 50% от общего объема, а 32% бронирований отелей осуществляется через российские туристические агрегаторы, и эти показатели продолжают расти.