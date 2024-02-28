Туристические агрегаторы объединились в общую ассоциацию

«Они немного выпадают из правового регулирования. Мне кажется, что наш регулятор хотел бы придать им какую-то такую особенную юридическую форму. И для этого нужен диалог не с одной компанией, а с рядом компаний в виде какого-то общественного объединения, которое создается. У них есть особенности, которые их отличают от туроператоров и турагентов. Наверное, они об этом хотят рассказать, выстроить диалог с властью в форме лоббистской организации, прямо скажем. Туристы, которые бронируют у таких агрегаторов, должны быть защищены лучше, чем сейчас, и по аналогии с туроператорскими компаниями. Я напомню, что у туроператоров есть страховые резервы, страховые фонды, объединение «Турпомощь», которое позволяет в каких-то критических случаях осуществить вывоз туристов из мест путешествия. В отношении агрегаторов ничего этого нет, и турист, вступив в переписку из чужой страны со своими агрегатором, вряд ли получит какую-то поддержку на месте. То, что могут операторы, агрегаторы пока не могут. Вот такие страховые механизмы должны вырабатываться, и это пойдет на пользу и отрасли, она будет более стабильной, турист будет более защищен, это полезно для рынка. Я не думаю, что это как-то отразится на функционале процесса бронирования, вы точно так же можете онлайн заказать те или иные услуги. Другое дело, что, если что-то пойдет не так, у вас должна быть гарантия как у потребителя, что ваш агрегатор имеет набор инструментов для вашей страховой или другой защиты, чтобы вы не остались один на один с проблемами в чужой стране».