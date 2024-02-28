Сломанный подъемник заблокировал туристов на Красной Поляне

На популярном горнолыжном курорте Сочи сейчас находятся сотни отдыхающих. Но все они застряли в лыжах на горе из-за сломанного подъемника, сообщают очевидцы.

«Туристы не могут подняться на спуск и просто ждут новостей», – сообщает Kub Mash.

Пока неизвестно, когда устранят неполадки. Подобные случаи происходят не в первый раз за текущий зимний сезон, это уже третий. Ранее две кабинки с пассажирами столкнулись на высоте 960 метров. Также уже зависала канатка с лыжниками.