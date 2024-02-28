В Екатеринбурге сняли мультфильм про достопримечательность в центре города
Одна из знаменитых локаций Екатеринбурга, водонапорная башня в Историческом сквере, стала героиней мультфильма. Анимационный фильм «Башня-барабашня» создали в «Кинокомпании 29 февраля». Режиссер и художник-постановщик ленты Алексей Рыжков известен как автор стилизованных городских пейзажей и жанровых картин.
«В детстве башня казалась мне загадочной и привлекательной, - рассказал Алексей, - Благодаря исследованиям сотрудников музея истории Екатеринбурга мы узнали, что изначально она служила противопожарной водонапорной башней. Потом в ней работала фотолаборатория при танковом заводе. После войны в башне жили люди. И, наконец, она стала музеем. Полтора века истории этого сооружения мы уложили в 10 минут».
Три человека из тех, кто после войны использовал необычную постройку в качестве жилья, живы до сих пор. Одной из ее бывших обитательниц недавно исполнилось 102 года. Возможно, они узнают себя среди персонажей мультика – Рыжков добивался портретного сходства.
Кстати, один из главных героев очень похож на самого художника. А вот озвучивал его «уральский пельмень» Андрей Рожков.
Водонапорная башня на Плотинке, в историческом центре Екатеринбурга, была построена не ранее 1891 года. В ведение Музея истории Екатеринбурга передана в 1995 году. С 2018 года на первом этаже сооружения работает гостевой центр для туристов и кофейня, а на втором открыта музейная экспозиция.