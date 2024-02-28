Турагенты рискуют не получить деньги, зависшие после отзыва лицензии у Киви Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выступило с рядом заявлений, связанных с отзывом лицензии у Киви Банка и его последствий. Некоторые из них напрямую связаны с туризмом и расчетом за туры, которые оказались в подвешенном состоянии.

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В частности, турагенты, у которых зависли денежные переводы через систему Contact (равно как и все остальные владельцы электронных кошельков), могут рассчитывать на возмещение убытков от АСВ. Обращения будут принимать через личный кабинет в приложении Qiwi, механизм, как отметили в агентстве, сейчас пытаются упростить. Выплаты обещают начать не позднее 6 марта.

Но радоваться рано – электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, соответственно, требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации Киви Банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов. А значит, есть риск, что денег попросту не останется.

«Процедура банкротства – история длительная и не всегда предсказуемая. Хорошо, если выплаты доберутся до третьей очереди, мы же не знаем, какие кредиторы и реальная финансовая ситуация у банка», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Впрочем, в АСВ уверяют, что хватить должно на всех: «По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков».

Однако сложности с зависшими переводами у пользователей системы Contact – это вершина айсберга. По мнению Георгия Мохова, проблема шире и глубже и связана она с замороженными средствами на счетах клиентов цифрового банка «Точка», работавшим с применением системы Киви Банка. Как сообщает «Коммерсантъ», на лицензии Киви были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов, а общая сумма составляет 8 млрд руб.

«Речь идет об очень больших средствах. В основном они связаны с международными расчетами, в том числе касаются и туризма – финансовых отношений между туроператорами, гостиницами и так далее», – пояснил Георгий Мохов.

Но и в этой ситуации пока находится место для оптимизма. Гендиректор «Точки» Андрей Завадский успокоил: банк выплатит зависшие на счетах суммы тем предпринимателям, чьи потери не покрываются выплатами от АСВ.