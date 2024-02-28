Названы самые популярные у туристов достопримечательности Нижнего Новгорода

Нижний Новгород в 2023 году посетили более 4,1 миллиона туристов. Эксперты в сфере туризма и гостеприимства рассказали, какие места чаще всего посещают туристы в Нижнем Новгороде.

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По мнению директора нижегородской компании-туроператора «Открой мир» Елены Богомоловой, туристы в 2023 году чаще всего приезжали в Нижний Новгород, чтобы увидеть местный Кремль и ярмарку. В топ-5 самых популярных достопримечательностей также входят канатная дорога, Стрелка и закаты на городских набережных.

Также пользуются популярностью пешеходные прогулки по историческому центру Нижнего Новгорода: улицам Ильинской, Рождественской, Большой Покровской, а также крупные мероприятия и летние фестивали.

Глава турагентства «Роза ветров НН» Мария Свиридова добавила, что россияне активно интересуются нижегородской архитектурой, историей и промыслами. Многих город привлекает обилием стрит-арта, самобытной атмосферой малых городов — таких как Городец и Арзамас.

Эксперты добавили, что чаще всего город посещают россияне в возрасте до 35 лет. Обычно срок поездки составляет 2-3 дня, передает NewsNN.

Ранее Санкт-Петербург признали лучшим в России регионом событийного и устойчивого туризма в рамках премии Russian Travel Awards. Всего в финале участвовали 47 городов и областей России. Победители были объявлены в 20 номинациях, передает газета «Петербургский дневник».