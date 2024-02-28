СМИ: На российских курортах вырос спрос на туры «все включено»
На фоне роста стоимости туров в Турцию россияне стали чаще выбирать отдых по системе «все включено» на отечественных курортах. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов.
По его словам, российские отели и туроператоры уже оценили растущий спрос и увеличили предложение. Для этого гостиницы вводят трехразовое питание и дополнительные услуги.
«Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно», - пояснил эксперт.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что за тур в Турцию на двоих на девять дней по системе «все включено» в летний период российским туристам придется заплатить от 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».