На российских курортах вырос спрос на туры «все включено»

На фоне роста стоимости туров в Турцию россияне стали чаще выбирать отдых по системе «все включено» на отечественных курортах. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов.

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По его словам, российские отели и туроператоры уже оценили растущий спрос и увеличили предложение. Для этого гостиницы вводят трехразовое питание и дополнительные услуги.

«Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно», - пояснил эксперт.