В Анапе появится туристическая полиция

Самые опытные полицейские будут охранять гостей на набережной и не только. Подробности сообщили в администрации Анапы.

«Они будут охранять порядок в местах массового скопления людей: на Театральной площади, улице Горького, набережной, в парке 30-летия Победы», – сказано в сообщении.

Отмечается, что работать с туристами будут только опытные сотрудники. С апреля 2024 года начнет работать штаб по проведению нового сезона. В Анапе также работают «умные» камеры видеонаблюдения, которые помогают следователям раскрывать преступления.