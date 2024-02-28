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Все включено: в Анапе появится туристическая полиция

Самые опытные полицейские будут охранять гостей на набережной и не только. Подробности сообщили в администрации Анапы.

В Анапе появится туристическая полиция
© РИА Новости

«Они будут охранять порядок в местах массового скопления людей: на Театральной площади, улице Горького, набережной, в парке 30-летия Победы», – сказано в сообщении.

Отмечается, что работать с туристами будут только опытные сотрудники. С апреля 2024 года начнет работать штаб по проведению нового сезона. В Анапе также работают «умные» камеры видеонаблюдения, которые помогают следователям раскрывать преступления.

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