Из Калининграда запустили еще один автобусный маршрут в Германию

Из Калининграда в Германию открыли ещё один автобусный маршрут. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Автовокзала.

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Первый рейс № 904 «Калининград – Бремерхафен» отправится 28 марта. Автобус будет курсировать по средам в сторону Германии, по пятницам — в обратном направлении.

Стоимость проезда туда-обратно составляет 22 420 рублей (в одном направлении 11800 руб.). До Берлина и обратно — 18050 руб. и 9500 руб. в одном направлении. При покупке билетов онлайн через сайт автовокзала взимается комиссия 5%.